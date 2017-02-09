Харьковская области из-за морозов отменила занятия в 24-х школах

Временные каникулы назначены в двух районах области из-за сильных морозов. Как сообщает пресс-служба областной государственной администрации, дети 19 школ в Купянском районе, где температура воздуха в среду весь день держалась на отметке 26 градусов ниже нуля, остались дома.

Также обучение приостановлено в пяти школах Дергачевского района, - говорится в обнародованном в среду сообщении. С повышением температуры воздуха учебный процесс в школах будет возобновлен, - заверили в ОГА.

Напомним, по прогнозам синоптиков, низкая температура в области будет держаться и в четверг, 9 февраля.

Как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области в среду, 8 февраля, от переохлаждения погибли две женщины. Тело одной из них без признаков жизни полиция обнаружили возле пруда между селами Железное и Новгородское Ясиноватского района. Вторую женщину нашли в Дружковке на перекрестке улиц Тельмана и Артиллерийской.