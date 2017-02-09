11:15 09.02.2017 | Общество | Новости
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Капитан судна захваченного нигерийскими пиратами вышел на связь

Капитан судна "BBC Caribbean", которое было захвачено нигерийскими пиратами, вышел на связь. 
 

Капитан судна захваченного нигерийскими пиратами вышел на связь

Об этом передают "РИА новости". 

Как отмечается, капитан сообщил, что все члены экипажа живы и здоровы.

"Дочке был звонок из компании, что капитан выходил на связь - ему дали позвонить. Сказал, что все живы-здоровы, содержание нормальное, просили родственников не волноваться", - сказал Рябой.

Как известно, что захваченный корабль BBC Caribbean принадлежит немецкой кампании. Он шел из Камеруна в Гану.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в территориальных водах Нигерии  пираты напали на судно ВВС Caribbean и похитили одного гражданина Украины и семерых граждан России.


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