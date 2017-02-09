Капитан судна захваченного нигерийскими пиратами вышел на связь

Об этом передают "РИА новости".

Как отмечается, капитан сообщил, что все члены экипажа живы и здоровы.

"Дочке был звонок из компании, что капитан выходил на связь - ему дали позвонить. Сказал, что все живы-здоровы, содержание нормальное, просили родственников не волноваться", - сказал Рябой.

Как известно, что захваченный корабль BBC Caribbean принадлежит немецкой кампании. Он шел из Камеруна в Гану.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в территориальных водах Нигерии пираты напали на судно ВВС Caribbean и похитили одного гражданина Украины и семерых граждан России.