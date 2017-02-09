Движение транспорта все еще ограничено в четырех областях

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям движение транспорта все еще приостановлено в Херсонской области. Тут из-за метелей и гололеда, а также для недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов в движении, введено временное ограничение движения для всех категорий транспорта по дороге общего пользования Т-04-03 Марьянское-Берислав-/Р-47/, на всей протяженности области.

На Волыне также из-за сильных снегопадов, метелей и сильного ветра

закрыты для движения дороги Т-18-02 / М-07 / -Маюничи-Большая-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копылля-Рожица-Торчин-Шклинь-/Н-17/км 110 - км 117 (Торчин-Бялосток) для всех видов транспорта.

В Закарпатская область в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно преостановлено движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи, км 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. Тут установлены дорожные знаки с направлением объезда и запрета движения.

В Хмельницкая область, где также в последние дни бушуют дожди при минусовой температуре воздуха сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта по сети дорог местного значения. Для недопущения совершения аварий и образования заторов в движении, принято решение о введении ограничения для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодороге местного значения с 05-00 ч. 03.02.2017 г.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро четверга, 9 февраля, в Одесской области из-за непогоды без электричества остаются 54 населенных пункта. Больше всего страдают южные населенные пункты области. Как сообщают местные телеканалы, в самой Одессе третий день подряд спасатели борются с последствиями непогоды.