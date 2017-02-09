Боевики в среду стреляли из всех видов оружия

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, опубликованных на их официальной странице в социальной сети в четверг утром, боевики за минувшие сутки 82 раза открывали огонь по позициям украинских военных. К счастью за вчерашний день никто не погиб.

Вместе с тем на донецком направлении противник из тяжелой артиллерии обстрелял Луганское. Из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял по населенным пунктам Невельское, Верхнеторецкое, Каменку, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое, Луганское, Мироновское и Зайцево. По Луганскому и Авдеевке огонь вели танки.

На луганском направлении из артиллерии разрых калибров захватчики обстреливали Новотошковское и Крымское. Из минометов - Малиновое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Катериновку, Попасное, Крымское, Новозвановку, Желтое и Новоалександровку. По Новозвановке вели огонь БМП и БТР врага.

На мариупольском направлении также из тяжелой артиллерии стреляли по Марьинке, Лебединскому и Широкино. Из минометов - Широкино и Гнутово, а из гранатометов и стрелкового оружия Лебединское, Водяное, Павлополь и опять же - Широкино и Гнутово.

Напомним, за прошедшие сутки 7 февраля боевики 89 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате таких действий трое украинских военнослужащих ранены, еще трое получили травмы.