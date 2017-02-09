Апелляционный суд отказался отстранить Охендовского от должности

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу прокуратуры. Как сообщает пресс-служба суда, сегодня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела жалобу следователей прокуратуры и постановила решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 21 декабря 2016 года - оставить без изменений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Апелляционный суд города Киева в среду, 29 декабря 2016 года, отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в рассмотрении жалобы по меры пресечения в виде личного обязательства главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.