21:51 09.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Апелляционный суд отказался отстранить Охендовского от должности

Апелляционный суд города Киева в четверг, 9 февраля, отказался отстранять председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского от должности.

Апелляционный суд отказался отстранить Охендовского от должности

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу прокуратуры. Как сообщает пресс-служба суда, сегодня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела жалобу следователей прокуратуры и постановила решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 21 декабря 2016 года - оставить без изменений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Апелляционный суд города Киева в среду, 29 декабря 2016 года, отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в рассмотрении жалобы по меры пресечения в виде личного обязательства главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.


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