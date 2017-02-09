Ани Лорак похвасталась гастролями по России

О своих гастролях в Российской Федерации артистка постоянно сообщает в Instagram.

Отметим, что Лорак намерена посетить 23 российских города с новой концертной программой “Шоу Каролина”. Также звезда уже побывала в таких городах как Вологда, Череповец, Ярославль и в Нижний Новгород.

Кроме того, в постах в соцсети певица благодарит своих российских поклонников ее творчества.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", популярная эстрадная певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова получила роскошный подарок от возлюбленного.