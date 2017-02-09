04:00 09.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159702:labazovych

Ани Лорак похвасталась гастролями по России

Известная украинская певица Ани Лорак продолжает  продолжает радовать поклонников новыми снимками

Ани Лорак похвасталась гастролями по России

О своих гастролях в Российской Федерации артистка постоянно сообщает в Instagram.

Отметим, что Лорак намерена посетить 23 российских города с новой концертной программой “Шоу Каролина”. Также звезда уже побывала в таких городах как Вологда, Череповец, Ярославль и в Нижний Новгород.

Кроме того, в постах в соцсети певица благодарит своих российских поклонников ее творчества.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", популярная эстрадная певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова получила роскошный подарок от возлюбленного. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив