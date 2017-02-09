Кабмин назначил нового главу Госатомрегулирования

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, назначили руководителем концерна "Ядерное топливо" Сергея Дробота.

"Положить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, исполнение обязанностей Председателя указанной Инспекции на директора департамента по вопросам безопасности ядерных установок Государственной инспекции ядерного регулирования Украины - заместителя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Столярчука Бориса Васильевича", - говорится в распоряжении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 58 лет умер глава Государственной инспекции ядерного регулирования Сергей Божко.