10:53 09.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин назначил нового главу Госатомрегулирования

Кабинет министров Украины назначил исполняющего обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования.
 

Кабмин назначил нового главу Госатомрегулирования

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, назначили руководителем концерна "Ядерное топливо" Сергея Дробота.

"Положить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, исполнение обязанностей Председателя указанной Инспекции на директора департамента по вопросам безопасности ядерных установок Государственной инспекции ядерного регулирования Украины - заместителя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Столярчука Бориса Васильевича", - говорится в распоряжении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 58 лет умер глава Государственной инспекции ядерного регулирования Сергей Божко.


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