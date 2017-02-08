В зоне АТО ранения за сутки получили шестеро силовиков

В зоне проведения на Донбассе АТО за минувшие сутки, седьмого февраля, в результате ведения военных действий среди украинских военнослужащих погибших нет, однако шесть военных получили ранения и травмы. Об этом сообщил в ходе брифинга спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам - за сутки в результате ведения боевых действий погибших украинских силовиков не было, однако шестеро силовиков ВСУ получили ранения - сообщил Мотузяник. Как известно - в Донецке был убит командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви".

Как сообщал УРА-Информ, в " ДНР" хотят наказать убийц Гиви – по законам военного времени.