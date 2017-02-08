В Украине в среду морозы и метели

Температура воздуха продолжает понижаться, а в большинстве областей, кроме северо-востока и востока, будет выпадать снег различной интенсивности – от небольшого до сильного. При этом ветер усилится и практически на всей территории страны ожидаются метели.

Температура воздуха будет колебаться от 15 до 25 градусов мороза. Ветер восточный, 7-12 метров за секунду, в южных областях порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.

В Киеве сегодня синоптики обещают небольшой снег, на дорогах гололедица, ночью метель. Температура воздуха ночью опуститься до 14-16 градусов ниже нуля. Днем будет от 10 до 12 градусов.

На западе Украины снег, местами сильный, на дорогах гололедица, метель. Температура воздуха ночью составит 8-16 градусов мороза. Жнем столбики термометров покажут 6-13 градусов со знаком минус.

В северных регионах в среду днем местами снег, в Житомирской и Киевской областях ночью местами сильный снег, на дорогах гололедица, ночью метель. Температура воздуха ночью опустится до 12-18 градусов ниже нуля. Днем будет 9-16 градусов мороза. В Черниговской и Сумской областях без осадков, однако температура воздуха ночью опустится до 20-25 градусов.

В центре Украины сильный снег, днем в Полтавской и Днепропетровской областях без осадков, на дорогах гололедица, ночью метель. Ночная температура воздуха составит 11-18 градусов мороза, в Полтавской и Днепропетровской областях до 20 градусов со знаком минус. Днем будет от 8 до 15 холодных градусов.

На востоке Украины без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 20-26 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха составит 10-17 градусов со знаком минус.

На юге страны сегодня местами небольшой снег, на крайнем юге мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.