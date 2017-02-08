17:01 08.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В школах начнут отмечать годовщину УПА

В 2015 г. принята "Концепция национально-патриотического воспитания молодежи". 

В школах начнут отмечать годовщину УПА

По этой причине в школе в 2017 г. обратят внимание на празднование годовщины УПА. Об этом сообщил на брифинге глава Ученого Совета НаУКМА и глава центра качества образования в Украине Сергей Квит.

По его словам – украинские школы в 2017 г. также обратят внимание на празднование годовщины УПА, ведь в основу документа положена идея национально-патриотического воспитания. То есть патриотическое воспитание – это часть гражданского воспитания. Это также значит, что данная дата истории Украины адресована всем гражданам - отметил Квит.

Как сообщал УРА-Информ, под Львовом в начале 2017 г. сожгли музей УПА.


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