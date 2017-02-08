21:58 08.02.2017 | Общество | Новости
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В Румынии зафиксированы еще два подземных толчка

В среду, 8 февраля, на востоке Румынии в уезде Вранча сейсмологи зафиксировали два новых землетрясения.

В Румынии зафиксированы еще два подземных толчка

Первое землетрясение зафиксировали около пяти часов вечера по местному времени. Его магнитуда составила 5,1 баллов. Второе землетрясение с магнитудой в три балла произошло буквально через 15 минут.

Как сообщает Point.md, очаг землетрясения залегал на глубине 129 километров. Толчки обоих землетрясений ощущались также в Молдове.

Вместе с тем жители юга Одесской области заверили, что почувствовали землетрясение, эпицентр которого был в румынском уезде Вранча сегодня утром. Около полудня в Болграде ощущались два явных толчка, из-за которых многие жители города решили выйти на улицу. Также по из словам, в домах с полок падала посуда и раскачивались люстры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в сегодня около 12 часов дня на востоке Румынии в уезде Вранча. Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 129 километров.


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