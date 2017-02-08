В Никополе объявили карантин из-за АЧС

Такие меры введены из-за вспышки африканской чумы свиней. Как пояснил главный врач Никопольской государственной больницы ветеринарной медицины Геннадий Сопко, в области обнаружен уже третий случай африканской чумы свиней.

Первые два были зафиксированы в Синельниковском и Криворожском районах. Он также пояснил, что карантин предусматривает запрет на реализацию в очаге выявления АЧС всей животноводческой продукции непромышленного производства.

Вместе с тем чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия разрешила предпринимателям Никополя реализовывать на рынках яйца, молочные продукты, рыбу и мед. Продлится карантин не менее 40 дней, - заверили в комиссии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в шести областях Украины зарегистрированы случаи АЧС.