09:15 08.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Никополе объявили карантин из-за АЧС

В городе Никополь Днепропетровской области власти объявили карантин.

В Никополе объявили карантин из-за АЧС

Такие меры введены из-за вспышки африканской чумы свиней. Как пояснил главный врач Никопольской государственной больницы ветеринарной медицины Геннадий Сопко, в области обнаружен уже третий случай африканской чумы свиней.

Первые два были зафиксированы в Синельниковском и Криворожском районах. Он также пояснил, что карантин предусматривает запрет на реализацию в очаге выявления АЧС всей животноводческой продукции непромышленного производства.

Вместе с тем чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия разрешила предпринимателям Никополя реализовывать на рынках яйца, молочные продукты, рыбу и мед. Продлится карантин не менее 40 дней, - заверили в комиссии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в шести областях Украины зарегистрированы случаи АЧС.


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