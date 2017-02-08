В МВД подтверждают ликвидацию террориста "Гиви" - ФОТО

Как написал на своей страничке в Facebook советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, источники МВД в оккупированном Донецке подтверждают ликвидацию "Гиви". Он также предположил, что его убрали российские спецслужбы или это были междоусобицы с Александром Захарченко. Не принципиально, это произошло, - написал Шкиряк.

В месте с тем в социальной сети появились новые фото с места убийства Михаила Толстых на базе батальона "Сомали".

Сепаратисты опубликовали фото, где видно обгоревшее здание штаба и собственно кабинет главы батальона "Сомали", где взорвали Михаила Толстых.

База батальона "Сомали", где произошел взрыв и пожар, расположена в окресностях Донецка - по данным пользователей сети - в Макеевке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду утром, 8 февраля, в Донецке произошло убийство "Гиви", его подорвали в собственном кабинете. В ДНР пообещали отомстить Украине "по законам военного времени", в СБУ информацию о ликвидации террориста пока не подтверждают.