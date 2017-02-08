08:37 08.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Донецке убил главарь боевиков "Гиви"

В Донецке в среду утром, 8 февраля, был убит Михаил Толстых более известный как "Гиви".

В Донецке убил главарь боевиков

Он командовал батальоном боевиков "Сомали". Как сказано в сообщении сепаратистского издания "ДАН", которое ссылается на информацию "командования" так называемой "Донецкой народной республики" он был убит "в результате теракта" сегодня около шести часов утра.

По предварительным данным "Гиви" погиб при взрыве у себя в кабинете. Дрогой информации на данный момент пока нет.

Напомним, В Донецке 16 октября, убит один из командиров так называемой "Донецкой народной республики" Арсен Павлов более известный как " Моторола".

Как сообщал УРА-Информ, он погиб в лифте своего дома. Тут сработало самодельное взрывное устройство. Сам Павлов находился в этот момент в эпицентре взрыва и получил очень серозные травмы, от который и умер.


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