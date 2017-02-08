В ДНР пригрозили наказать убийц Гиви "по законам военного времени"

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в "прокуратуре ДНР", там заявили, что это был теракт и произошедшее ранее убийство "Моторолы" – звенья одной цепи. При этом боевики уже заявили, что за эти стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике, а непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы Украины.

Информационное агентство также сообщает, ссылаясь на свои источники в "ДНР", что там "по горячим следам" вышли на предполагаемых исполнителей. Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по "всей строгости законов военного времени", – сказал собеседник агентства, добавив, что возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины пока не подтверждает информацию об убийстве Гиви, однако и опровергнуть тоже не может. СБУ в данные момент проверяет эту информацию.