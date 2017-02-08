В ДНР пригрозили наказать убийц Гиви "по законам военного времени"

Главари так называемой "Донецкой народной республики" заявляют, что вышли на след предполагаемых исполнителей убийства одного из главарей самопровозглашенной республики Михаила Толстых более известного как "Гиви".
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в "прокуратуре ДНР", там заявили, что это был теракт и произошедшее ранее убийство "Моторолы" – звенья одной цепи. При этом боевики уже заявили, что за эти стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике, а непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы Украины.
Информационное агентство также сообщает, ссылаясь на свои источники в "ДНР", что там "по горячим следам" вышли на предполагаемых исполнителей. Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по "всей строгости законов военного времени", – сказал собеседник агентства, добавив, что возбуждено уголовное дело по статье "теракт".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины пока не подтверждает информацию об убийстве Гиви, однако и опровергнуть тоже не может. СБУ в данные момент проверяет эту информацию.