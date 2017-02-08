Тина Кароль связалась с Коломойским: правда или заблуждение

Она словно магнит манит мужскую часть населения, желающего руки и сердца поп-дивы Украины. Однако, в сети появилась информация о том, что у певицы уже есть мужчина, и его называют – Коломойским - передает joinfo.ua .

Певица Тина Кароль, показавшая недавно, как снимался ее красочный клип на песню «Твої гріхи» , попала в организованный неизвсетными личностями скандал, передает Joinfo.ua.

Тина, как известно, пережила непростые события в своей жизни. Трагедия в семье произошла более трех лет назад, когда скончался любимый муж – Евгений Огир. С тех пор, о личной жизни Кароль никому ничего неизвестно.

Она, как сильная и уверенная в себе женщина сумела найти силы пережить столь ужасное горе. Ушла с головой в работу, чтобы доказать другим людям, что жизнь продолжается, а «сдаться ты всегда успеешь»…

Певица, подумав о лучшей судьбе своего сына Вениамина, приняла решение отправить мальчика в Великобританию, где он сейчас учится и занимается спортом.

Между тем, несмотря на безупречную репутацию и отсутствие поводов для громких слухов, ряд украинских СМИ приписывают Тине Кароль роман с Игорем Коломойским. Откуда взялись подобные сведения? По словам нескольких источников, журналистам об отношениях между украинским миллионером и артисткой рассказали якобы девушки из балета певицы.

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт отмечает, что у Коломойского есть законная супруга, поэтому скорее всего политический деятель поддерживает Тину, как артистку, и на этом их отношения заканчиваются.

В завершение добавим, что любители создать интригу часто не видят очевидного, и готовы плести слухи на ровном месте. Следовательно, перед тем, как убедиться в той или иной информации, необходимо ее прямое подтверждение, а не сомнительные «выпады» скучающих пользователей сети.