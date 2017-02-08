СБУ вновь обыскивает офисы "Укргаздобычи"

Как сообщают собственные источники в компании, обыск сейчас продолжается в центральном офисе компании, а также по меньшей мере в одном из региональных представительств. Детали проведения следственных действий пока не известны.

Вместе с тем глава правления компании Олег Прохоренко пообещал в 11 часов утра прокомментировать журналистам ситуацию.

Напомним, "Укргазвыдобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом году оперативно-следственные действия в головном обыске "Укргазвыдобування" проходили несколько раз как с блокировкой работы сотрудников, так и без нее.