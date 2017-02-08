10:17 08.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ вновь обыскивает офисы "Укргаздобычи"

Сотрудники Службы безопасности Украины в среду утром, 8 февраля, пришли с обыском в офисы дочерней компании "Нафтогаз Украины"- "Укргаздобыча".

 

СБУ вновь обыскивает офисы

Как сообщают собственные источники в компании, обыск сейчас продолжается в центральном офисе компании, а также по меньшей мере в одном из региональных представительств. Детали проведения следственных действий пока не известны.

Вместе с тем глава правления компании Олег Прохоренко пообещал в 11 часов утра прокомментировать журналистам ситуацию.

Напомним, "Укргазвыдобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом году оперативно-следственные действия в головном обыске "Укргазвыдобування" проходили несколько раз как с блокировкой работы сотрудников, так и без нее.


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