Порошенко подписал закон об усилении госгарантий защиты прав детей

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отметим, что данный закон разработан с целью усиления государственных гарантий защиты прав и законных интересов детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка путем обеспечения этой деятельности соответствующим кадровым ресурсом.

Кроме того, закон предусматривает увеличение штатной численности сотрудников служб по правам детей всех уровней. В свою очередь количество работников службы зависит от количества детского населения, проживающего на соответствующей территории.

"Реализация этого Закона усилит кадровый потенциал служб и их деятельность, поскольку именно от своевременного реагирования зависит, на сколько мы сможем предупредить гибель и неблагополучия детей", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко был намерен посетить с официальным визитом Эстонскую Республику.