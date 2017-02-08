11:30 08.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон об усилении госгарантий защиты прав детей

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "Об органах и службах по делам детей и специальных учреждениях для детей" по совершенствованию правового статуса служб по делам детей".
 

Порошенко подписал закон об усилении госгарантий защиты прав детей

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отметим, что данный закон разработан с целью усиления государственных гарантий защиты прав и законных интересов детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка путем обеспечения этой деятельности соответствующим кадровым ресурсом.

Кроме того, закон предусматривает увеличение штатной численности сотрудников служб по правам детей всех уровней. В свою очередь количество работников службы зависит от количества детского населения, проживающего на соответствующей территории.

"Реализация этого Закона усилит кадровый потенциал служб и их деятельность, поскольку именно от своевременного реагирования зависит, на сколько мы сможем предупредить гибель и неблагополучия детей", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее  Петр Порошенко был намерен посетить с официальным визитом Эстонскую Республику.


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