Порошенко подписал закон об усилении госгарантий защиты прав детей

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "Об органах и службах по делам детей и специальных учреждениях для детей" по совершенствованию правового статуса служб по делам детей".
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отметим, что данный закон разработан с целью усиления государственных гарантий защиты прав и законных интересов детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка путем обеспечения этой деятельности соответствующим кадровым ресурсом.
Кроме того, закон предусматривает увеличение штатной численности сотрудников служб по правам детей всех уровней. В свою очередь количество работников службы зависит от количества детского населения, проживающего на соответствующей территории.
"Реализация этого Закона усилит кадровый потенциал служб и их деятельность, поскольку именно от своевременного реагирования зависит, на сколько мы сможем предупредить гибель и неблагополучия детей", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко был намерен посетить с официальным визитом Эстонскую Республику.