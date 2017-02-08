17:41 08.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159733:mysnichenko

На трассе "Киев-Одесса" восстановлено движение

При этом было возобновлено также движение транспорта в Винницкой области.

На трассе

Так, движение автотранспорта на участке автотрассы "Киев-Одесса" на Черкасчине было возобновлено. Об этом сказано в сообщении "Укравтодора" в соцсети Facebook.

С 15:15 08.02.2017 г. было снято ограничение на движение на дороге М-05 Киев-Одесса в Черкасской области, на участке 143-274 км – передали в сообщении. В связи с ухудшением погоды было ограничено движение крупногабаритного автотранспорта - на участке от 143 - 274 км дороги Киев-Одесса. Более того, было также восстановлено движение в Винницкой области.

Как сообщал УРА-Информ, граждан просили не передвигаться по г. Одесса без особой надобности.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив