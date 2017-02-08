На трассе "Киев-Одесса" восстановлено движение

Так, движение автотранспорта на участке автотрассы "Киев-Одесса" на Черкасчине было возобновлено. Об этом сказано в сообщении "Укравтодора" в соцсети Facebook.

С 15:15 08.02.2017 г. было снято ограничение на движение на дороге М-05 Киев-Одесса в Черкасской области, на участке 143-274 км – передали в сообщении. В связи с ухудшением погоды было ограничено движение крупногабаритного автотранспорта - на участке от 143 - 274 км дороги Киев-Одесса. Более того, было также восстановлено движение в Винницкой области.

Как сообщал УРА-Информ, граждан просили не передвигаться по г. Одесса без особой надобности.