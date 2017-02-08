На Ровенщине отменили рейсы некоторых маршруток

Об этом передали в диспетчерской службе автовокзала. В службе при этом добавили, что перевозчики рейсы в села двух районов не отменяли. Речь – о селах, которые расположены около международных трасс. При этом несколько утренних рейсов были отменены в райцентры Владимирец и в Ракитное. Международные сообщения не были приостановлены, но автобусы ездят с опозданием.

В Ровенском облавтодоре подчеркнули, что в регионе не был введен запрет на движение автотранспорта в районах. При этом также добавляют, что проезд затруднен в пять районов.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее подорожал проезд в маршрутках.