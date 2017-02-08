На Кировоградщине из-за вспышки АЧС введен карантин

Об этом передали в пресс-службе ОГА. Согласно данным, уже ранее прошло заседание Государственной противоэпизоотической комиссии, в рамках которой проанализировали меры, что направлены на устранение вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в с. Грузском.

Недавно в частных домовладениях села погибло несколько свиней. В результате исследований тел животных выявлен вирус АЧС. Для недопущения распространения болезни за пределы поселка - решением противоэпизоотической комиссии территория села была объявлена неблагополучной по АЧС - там был введен карантин.

Как сообщал УРА-Информ, карантин из-за АЧС объявлен в Никополе.