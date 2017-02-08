На Грибовицкой свалке начинают рекультивацию

Об этом поведал мэр Львова Андрей Садовый – в рамках пресс-конференции. По его словам - такие работы стартуют лишь при условии, если город получит на них разрешение. Уже до конца недели планируется получить это разрешение. А с 13-го февраля готовы вести противоаварийные работы на свалке.

Это работы по усилению дамбы, а также переработка инфильтрата. Активно рабо тать будет также существующая станция, имеется трубопровод. Все экослужбы должны будут помогать, это должна быть совместная работа – отметил также Садовый.

Как сообщал УРА-Информ, ранее прокуратура передала в суд дело по Грибовицкой свалке.