На дороге "Марьянское-Берислав" закрыто движение

Движение было закрыто для всех видов транспорта по автодороге общего пользования Т-04-03 Марьянское-Берислав. Движение закрыли на всей протяженности - в пределах Херсонской области. Об этом передает пресс-служба ОГА Херсонской области.

Ограничительные меры проводять с целью обеспечения быстрой расчистки больших снежных заносов, которые появились по причне усложненных погодных условий.

Как сообщал УРА-Информ, на автотрассе "Киев-Одесса" движение транспорта уже было восстановлено. Об этом сообщал Укравтодор.