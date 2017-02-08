19:46 08.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На дороге "Марьянское-Берислав" закрыто движение

Согласно сообщению Службы автодорог Херсонщины – восьмого февраля с 16.00 было закрыто движение на трассе "Марьянское-Берислав".

На дороге

Движение было закрыто для всех видов транспорта по автодороге общего пользования Т-04-03 Марьянское-Берислав. Движение закрыли на всей протяженности - в пределах Херсонской области. Об этом передает пресс-служба ОГА Херсонской области.

Ограничительные меры проводять с целью обеспечения быстрой расчистки больших снежных заносов, которые появились по причне усложненных погодных условий.

Как сообщал УРА-Информ, на автотрассе "Киев-Одесса" движение транспорта уже было восстановлено. Об этом сообщал Укравтодор.


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