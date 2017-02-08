На Донеччине от холода погибли две женщины

Тело одной из них без признаков жизни полиция обнаружили возле пруда между селами Железное и Новгородское Ясиноватского района. Вторую женщину нашли в Дружковке на перекрестке улиц Тельмана и Артиллерийской.

Как сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области, сегодня сотрудники полиции дважды регистрировали смерть женщин, тела которых были найдены на улице в сильный мороз. При этом в полиции заверили, что видимых признаков насильственной смерти на телах выявлено не было.

Вместе с тем тела обеих женщин были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, температура воздуха в Украине продолжает понижаться, а в большинстве областей, кроме северо-востока и востока, будет выпадать снег различной интенсивности – от небольшого до сильного. При этом ветер усилится и практически на всей территории страны ожидаются метели.