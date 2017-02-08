Мавзолей Ленина в Москве будет закрыт

Причиной тому послужили профилактические работы. Об этом информирует ТАСС.

"В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей В.И.Ленина будет закрыт для посетителей", – отмечается в сообщении.

Специалисты, которые относятся к Всероссийскому научно-исследовательскому институту лекарственных и ароматических растений заявили, что запланированные профилактические мероприятия обеспечат сохранность тела советского лидера.

Отметим, что два года назад работа Мавзолея также была приостановлена для проведения подобных работ.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Запорожье в рамках проекта о деккомунизации демонтировали самый высокий памятник Ленину. Вместо него воздвигли украинского козака.