Мавзолей Ленина в Москве будет закрыт

Мавзолей в Москве, где покоится советский вождь Владимир Ленин, будет закрыт на два месяца.
Причиной тому послужили профилактические работы. Об этом информирует ТАСС.
"В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей В.И.Ленина будет закрыт для посетителей", – отмечается в сообщении.
Специалисты, которые относятся к Всероссийскому научно-исследовательскому институту лекарственных и ароматических растений заявили, что запланированные профилактические мероприятия обеспечат сохранность тела советского лидера.
Отметим, что два года назад работа Мавзолея также была приостановлена для проведения подобных работ.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Запорожье в рамках проекта о деккомунизации демонтировали самый высокий памятник Ленину. Вместо него воздвигли украинского козака.