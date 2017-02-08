Лауреаты общенациональной программы "Человек Года– 2016" в номинации "Телевизионный журналист года"

Самые значительные (достижения) в Вашей профессиональной (общественной) деятельности в 2016 году: Презентации в Киеве и других городах Украины и мира социального мультимедийного проекта «Победители», куратором которого я являюсь, награждения «Женщина третьего тысячелетия».

Ваш жизненный девиз: Никогда не сдаваться, всегда только вперед!

Кем Вы мечтали стать в детстве? Стюардессой и милиционером. В старших классах актрисой.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Чтобы закончилась война, самая заветная мечта уже три года.

Говоря слово УСПЕХ, содержимое вы в него вкладываете? Публичность и успешность – это ответственность. И хочется использовать успех ради приумножения хороших дел.

Ваш любимый афоризм? Из всех потерь, потеря времени самая тяжелая. Сковорода.

Кого Вы считаете самым выдающимся журналистом в истории? Опра Уинфри является примером журналиста, которой удалось свою популярность конвертировать в полезные и нужные проекты.

Оцените уровень свободы слова в Украине по 10-балльной шкале: 7

Как часто Вы смотрите телевизор дома? Смотрю все только через интернет. Дома муж отключил кабельное телевидение, из-за злоупотребления оператора.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Не в деньгах. Я счастлива на плече у любимого.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ... Скорее смогу изменить страну».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Лабрадорам – они не злопам'памятные, всегда радуются гостям, никогда не сердятся и не обижаются)

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Впечатлительность. Склонна принимать близко к сердцу слишком много всего, что меня окружает, и бывает не стоит внимания.

Блюдо способна улучшить вам настроение? Фреш – манго, морковь, сельдерей.

Есть ли у Вас любимая книга? Джек Лондон «Белый Клык».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Анна Ярославна.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Висячие сады Семирамиды. Любовь, которой часто нам не хватает. Туда ходили бы признаваться и мириться влюбленные)

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? Victoria

Представьте что к Вам в гости пожаловал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? В Карпаты

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Сейчас уже год живу проектом «Победители». Мы стараемся изменить общественное мнение в отношении к людям с инвалидностью, развивать протезирование в Украине и стремимся, чтобы украинские города стали доступными. Мы видим изменения и нас это вдохновляет не останавливаться и двигаться дальше. Готовим обновленный проект Победители.

Из ошибок – единственная, не успела помочь родственникам – жена двоюродного брата из Львова, которая умерла от онко. Так быстро сгорела, что мы не успели опомниться.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Прогулки с любимым – когда нет гаджетов и есть возможность просто побыть вдвоем и поговорить обо всем на свете.

Василий ГОЛОВАНОВ

Ведущий проекта «Вечерний Прайм» на телеканале «112 Украина»,

обладатель внутренней премии канала «Ведущий года», по итогам первого года работы канала. Брендвойс телеканала «112 Украина».

Актер театра импровизации «Черный квадрат». Обладатель внутренней премии театра «Лучший актер 2008».

Три главных события 2016 года по Вашей версии: Публикация электронных деклараций депутатов и чиновников, победа Украины на Евровидении, убийство Павла Шеремета.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Космонавтом, актером, телеведущим.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Кругосветное путешествие.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Достижение поставленных целей.

Ваш любимый афоризм?: «Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн

Оцените уровень свободы слова в Украине по 10-балльной шкале: 7 баллов.

Как часто Вы смотрите телевизор дома?: Очень редко.

Если счастье не в деньгах, то в чем? J А если все-таки в деньгах, то почему?: Деньги дают свободу, а свобода – одна из составляющих счастья.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... обопрусь».

Кому в этой жизни Вы завидуете?: себе в детстве.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Прихожу раньше времени.

Если бы в Вашу честь кулинары назвали какое-нибудь блюдо – что это будет?: Алкгольный коктейль Голованов сауэр.

Есть ли у Вас любимая книга?: в детстве любимыми книгами были «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Конан Дойля.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Алиса, в честь дочери.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Киев, Подол, Львов.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: ленивый отдых, пляж, море, тишина)).

Оле́г ПАНЮ́ТА

Журналист, автор и ведущий программы «События недели» на канале «Украина»

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2016 году: В 2016 году мы отпраздновали 5-летие программы «События недели». Нам удалось добиться хороших результатов и высоких показателей телесморения и это значит, мы двигаемся в правильном направлении. Зритель смотрит, зритель доверяет, не теряет интереса к программе. Мне кажется, самое важное в нашем деле - востребованность у зрителя. Это лучший показатель.

Ваше жизненное кредо: Порядочность, честность, доброта и легкость – основные инструменты для достижения целей. Правильные качества всегда приведут человека к победе. Они придают уверенности в себе и своих силах и в то же время делают тебя сильным в глазах окружающих.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Я был очень разносторонним ребенком. Кем только не мечтал быть: и актером, и танцором, и водителем. Но в первую очередь, мне всегда хотелось быть хорошим человеком, который бы мог помогать людям. Делать добрые дела. И в принципе, я осуществил мечту детства, став журналистом. Ведь журналист – это именно тот человек, который своими делами помогает находящимся рядом людям.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Я очень любою море, подпитываюсь от него энергией, набираюсь сил, спокойствия, умиротворения. Хотелось бы общаться с ним намного чаще, чем получается.

Быть сегодня успешным – это… быть востребованным, быть конкурентоспособным. Быть примером для других, быть образцом, когда на тебя ровняются. Обладать лидерскими качествами, быть признанным в обществе.

Говоря о слове «успех», какие свойства вы в него вкладываете?: Успех - это когда ты получаешь удовольствие от того, что делаешь. Это достижение поставленных целей и положительных результатов.

Ваш любимый афоризм?: Человек, который с самого начала ведет себя достой­но, избавлен от угрызений совести.

Кого Вы считаете самым выдающимся журналистом в истории?: Авторитетными журналистами считаю Боба Вудворда, Опру Уинфри, Ларри Кинга, Анну Политковскую. Но на самом деле, выдающимся может быть каждый. Успешность журналиста заключается в его работоспособности, его читаемости, узнаваемости. Если человеку доверяют - его читают, смотрят. И не неважно в какой газете или на каком канале он работает. Он может работать в самой малотиражной газете, но именно ради его материала эту газету покупают и ждут с нетерпением следующего выпуска.

Оцените уровень свободы слова в Украине по 10-балльной шкале: Пока еще не десять, но уже и не два. Обозначим на цифре шесть.

Как часто Вы смотрите телевизор дома?: Телевизор обязательно смотрю. Дело в том, что телевизионный эфир можно смотреть в ноутбуке, на планшете, в телефоне. Смотрю телевизионные программы, но уже в записи, так как просто не хватает времени и возможности смотреть их в прямом эфире.

Если счастье не в деньгах, то в чем? J А если все-таки в деньгах, то почему?: Счастье не в деньгах, счастье в людях, которые тебя окружают. Деньги – это всего лишь элемент, который позволяет чувствовать себя свободным, когда тебе это необходимо. Но, за деньги не купить здоровье, друзей, молодость, не купить любовь и уважение, отношение близких и не только близких тебе людей. Деньги – это инструмент, который придумали, наверное, несчастливые люди, пытаясь заменить себе то, чего они не смогли получить от жизни: любовь, удовлетворение, дружбу. И назвали это товарно-денежными отношениями в свое время.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... посмотрю на нее, сфотографирую и сделаю возле нее прямое включение».

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Завидую своей домашней собаке, которая может себе позволить по расписанию стучать лапой в дверь и требовать завтрака или ужина. Синичкам, которые беззаботно пролетают мимо моего окна в поисках свежего кусочка сала. На самом деле, считаю зависть одним из наихудших чувств. И пытаюсь максимально не попасться в ее сети. Это чувство разъедает изнутри и мешает радоваться жизни.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Чрезмерный перфекционизм, а точнее стремление к совершенству. Каждый раз задаю себе вопросы: «А сделал ли я правильно? А может, можно было бы сделать еще лучше?» Это постоянная ревизия того, что ты сделал.

Если бы в Вашу честь кулинары назвали какое-нибудь блюдо – что это будет?: В мою честь можно назвать любой килограммовый торт еще с двумя килограммами крема сверху – это то, за что я готов продать многое! J А блюдо, которое может мне поднять настроение, должно быть свежее, домашнее и аппетитно пахнущее. Это могут быть даже листья салата, сорванные с огородной грядки, сбрызнутые лимонным соком и несколькими капельками оливкового масла.

Есть ли у Вас любимая книга?: К сожалению, сейчас редко нахожу время на то, чтобы, не спеша почитать классическую бумажную книгу в удобном кресле. Сейчас чаще читаю только детские книжки с дочерью. Это и украинские авторы и, естественно Ганс Христиан Андерсен, братья Гримм, Астрид Линдгрен и так далее. Я уверен, что мы дорастем с ней и до Кафки, Ницше. Надеюсь, к тому времени книги еще останутся. Сейчас я вновь открываю для себя детскую литературу. И хорошо, что современные украинские писатели обращают внимание на детей. Ведь дети, которые читают е книжки, могут позволить себе фантазировать, могут позволить себе мечтать, а рядом с ними и взрослые. Взрослые, которые могут себе позволить мечтать, это большая редкость, роскошь дорогого стоящая. И вот я могу позволить помечтать, благодаря совместному прочтению книг с дочкой.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С тем, кто в свое время точно так же жаждал справедливости. Это мог бы быть какой-нибудь средневековый британский рыцарь, который готов был жертвовать собой ради других, идти к своим идеалам, добиваться добра и справедливости. Эдакий Робин Гуд.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Чудо – это украинский язык, который накрыл бы весь город Джанкой этой весной. И от этого бы весь Крым стал желто-голубым. Для меня, как крымчанина, особо важно сохранить целостность нашей страны. Я мечтаю о том, когда без малейших препятствий смогу поехать в родной город к родным и близким, так как это было раньше.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Планета «Человек года»! Уникальность этой планеты заключалась бы в том, что ее каждый год можно было бы переименовывать в честь победителя.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Если говорить о Киеве, то в столице и дня не хватит, чтобы обойти все достопримечательности. У нас прекрасный центр, много исторических мест, а вид на Днепр, а соборы на Михайловской площади! Есть на что полюбоваться.

И по Украине тоже можно провести называемую экскурсию, показав не один красивейший город. В нашей стране есть все – горы, реки, моря, поля. Нам нужно ее беречь, любить и гордиться.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Самое большое достижение – на протяжении 25 лет я занимаюсь любимым делом. От которого не разу не хотел отказаться и не хотел променять. Очень важно не разлюбить свою работу, свое дело, не разуверится в нем, в себе, в своих силах. Я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь.

Самая большая ошибка? Я совершаю ошибки каждый день, где-то большие, где-то маленькие, если бы думал, какая из них самая главная, то, наверное, остался в позавчерашнем дне. Главное, не зацикливаться на этих ошибках, а делать все возможное, чтобы они тебя не подстерегали впереди. Нужно всегда находить в себе силы исправлять эти недочеты, и понимать, что за любой ошибкой стоит победа, а за любым поражением, движение вперед. Так или иначе, но это все навыки и опыт. Желание исправить ошибку - на самом деле гораздо важнее, чем сама ошибка.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Лучший отдых для меня - уединение с природой. Работа в саду, прогулка с собакой в лесу. И, конечно, общение с семьей.