Харьковское землячество России спасло жизнь украинским ветеранам

Первая акция в рамках цикла «Помощь забытым ветеранам Великой Отечественной войны» состоялась в Харькове. Активисты Харьковского землячества России решили материально и морально помочь землякам, которые посвятили жизни служению Родине, а сегодня оказались забытыми властью. Молодые люди побывали в Харьковском гериатрическом пансионате ветеранов труда.

Ветеранов потрясла встреча с активистами землячества. Старики со слезами на глазах приняли гуманитарную помощь – телевизоры и другую бытовую технику, продуктовые наборы. Активисты обнимали ветеранов, интересовались их проблемами, сопереживали трудностям и помогали им ещё раз вспомнить самые приятные моменты жизни.

«Нам всем известно, как тяжело сейчас приходится в Украине ветеранам, которым мы обязаны своей жизнью, своим будущим и настоящим, - подчеркнул координатор украинских землячеств в России Александр Ветров. - Наша главная цель - это поддержание связи с родиной, с родными людьми и гражданами, с той категорией людей, которые нуждаются в нашей помощи».

«Гуманитарная миссия нашего землячества направлена на помощь тем людям, которые нуждаются в поддержке в нынешнем тяжёлом положении страны, - пояснил руководитель группы гуманитарного обеспечения украинских землячеств России в Украине Андрей Бузинов. - Мы все огромная семья, а когда один из членов нашей семьи нуждается в помощи, мы должны протягивать руку и помогать тем, чем мы можем на данный момент».

Активисты землячеств решили выполнять те функции украинских чиновников, которые не исполняются государством. Главными получателями помощи земляков из России станут ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие, многодетные семьи, политзаключённые и их родственники. Особое внимание будет уделено спасению жизней детей, здоровье которых находится под угрозой.

Нардеп Татьяна Бахтеева отметила высокую социальную значимость благотворительного проекта, подчеркнув, что «нынешняя власть не может обеспечить нуждающуюся категорию граждан».

«Ветеранов я часто вижу, как они заходят в аптеку с дрожащей рукой, просят не упаковку цитрамона, корвалола, а лишь несколько таблеток... Это можно наблюдать только со слезами на глазах», - рассказала депутат.

Также она поблагодарила активистов землячества за их деятельность, выразив им глубокую поддержку:

«Каждая общественная организация делает огромную роль, которая обязательно будет возвращена. Это люди, которые совершили подвиг в жизни. Я приветствую, и если надо чем-то помочь, я всегда рядом»,- подытожила Бахтеева.

Украинские землячества России, среди которых Одесское, Харьковское, Днепропетровское и Западноукраинское, продолжат гуманитарную кампанию «Братья навсегда», направленную на оказание поддержки социально-незащищенным слоям населения.