Канье Уэст удалил все твитты про Трампа

Об этом сообщает CNN.

Такое решение Уэст принял в связи с миграционной политикой американского президента. Отметим, что ранее Дональд Трамп подписал скандальный указ, согласно которому в США ограничивается въезд гражданам семи стран с мусульманским большинством: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В свою очередь, Канье Уэст неоднократно писал в соцсети о своей благосклонности к Трампу и отмечал в ходе его избирательной кампании, что "важно напрямую общаться с нашим будущим президентом, если мы действительно хотим перемен".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер раскритиковал иммиграционный указ президента США Дональда Трампа.