Боевики продолжают атаковать украинские позиции

За прошедшие сутки боевики 89 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате таких действий трое украинских военнослужащих ранены, еще трое получили травмы.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на Донецком направлении боевики вели огонь по Луганскому из тяжелой артиллерии. Вместе с тем Авдеевку, Опытное, Троицкое, Камянку, Пески, Пивденное, Луганское, Невельское, Зайцево, Камянку, Верхнеторецкое и Новгородское противник обстрелял из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по Авдеевке вел огонь танк, а по Луганскому и Верхнеторецкому – БМП.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов были обстреляны населенные пункты Талаковка, Марьинка, Чермалык и Гнутово, а из минометов противник стрелял по Новотроицкому. По Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Березовому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по Павлополю вел огонь БТР, а под Марьинкой работал снайпер.

На Луганском направлении боевики вели огонь по Крымскому из крупной артиллерии, по Троицкому, Крымскому, Попасной и Новозвановке – из минометов, Новозвановку и Новоалександровку – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Новотошковское – из вооружения БМП.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 78 раз обстрелов со стороны противника. Боевики били из всех видов запрещенного Минском вооружения и в результате таких действий один украинский военный был ранен.