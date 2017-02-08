20:32 08.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аваков допускает убийство Шеремета заказали в России

Министерство внутренних дел допускает, что убийство журналиста Павла Шеремета могло быть заказано в России.

Аваков допускает убийство Шеремета заказали в России

Результаты досудебного расследования на данном этапе позволяют заключить, что данное преступление - тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство. Об этом в среду, 8 февраля, во время пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Глава ведомства также отметил, что следователи пока никому не вручили уведомления о подозрении по этому делу. Мы над этим работаем, - сказал он, добавив, что приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва автомобиля, в котором он находился.

Взорвался автомобиль главного редактора издания "Украинская правда" Алены Притулы примерно около восьми часов утра в районе пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко - напротив ресторана McDonald's.


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