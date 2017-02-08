120 силовиков АТО прошли реабилитацию в Литве

Об этом сообщил посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценкивский. По его словам - Литва в 2017 г. продолжит оказывать помощь украинским раненым силовикам. Правительство Литвы оплачивает пребывание героев, когда они проходят лечение и реабилитацию. С конца февраля сюда вновь прибудут ранене – добавил Яценкивский.

Также посол отметил, что с начала в Украине военных действий была оказана помощь 127 украинским силовикам и 22 активистам, которые боролись за свободу на Майдане.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин в помощь силовикам АТО выделил около пяти млн грн.