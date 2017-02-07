За период АТО саперы обезвредили 144 тысячи взрывных устройств

Речь – о территориях в Донецкой и Луганской областях. Саперы обезвредили около 144,5 тыс. взрывных устройств. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Он уточнил, что в целом с начала проведения антитеррористической операции саперные подразделения ВСУ обезвредили более 144,5 тыс. минно-взрывных устройств, а также очистили от опасных предметов более 2797 га территории в Луганской и Донецкой областях. За последние четыре дня саперы также очистили от мин 2,5 га местности.

Как сообщал УРА-Информ, 30% снарядов, что был выпущены по Авдеевке, так и не разорвались.