13:19 07.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За период АТО саперы обезвредили 144 тысячи взрывных устройств

С начала проведения на востоке Украины АТО военные саперы избавили от взрывоопасных предметов примерно три тыс. га территории.

За период АТО саперы обезвредили 144 тысячи взрывных устройств

Речь – о территориях в Донецкой и Луганской областях. Саперы обезвредили около 144,5 тыс. взрывных устройств. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Он уточнил, что в целом с начала проведения антитеррористической операции саперные подразделения ВСУ обезвредили более 144,5 тыс. минно-взрывных устройств, а также очистили от опасных предметов более 2797 га территории в Луганской и Донецкой областях. За последние четыре дня саперы также очистили от мин 2,5 га местности.

Как сообщал УРА-Информ, 30% снарядов, что был выпущены по Авдеевке, так и не разорвались.


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