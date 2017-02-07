12:53 07.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Винницкая область также ограничила движение грузовиков

Власти Винницкой области приняли решение также ограничить движение крупногабаритного транспорта по близлежащим дорогам.

Винницкая область также ограничила движение грузовиков

Соответствующее решение было принято в связи с плохими погодными условиями. Как сказано на официальной страничке в Facebook "Укравтодора", начиная с восьми часов утра вторника, 7 февраля, в Винницкой области введено ограничение движения для большегрузного транспорта на автомобильной дороге М-21 Житомир-Могилев-Подольский, участок от города Винница до города Могилев-Подольский.

В сообщении также сказано, что о разблокировании движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в настоящее время из-за непогоды ограничено движение транспорта в четырех областях. Как сообщает пресс-служа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ограничения действуют на дорогах Черкасской, Закарпатской, Хмельницкой и Киевской областей.


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