Винницкая область также ограничила движение грузовиков

Соответствующее решение было принято в связи с плохими погодными условиями. Как сказано на официальной страничке в Facebook "Укравтодора", начиная с восьми часов утра вторника, 7 февраля, в Винницкой области введено ограничение движения для большегрузного транспорта на автомобильной дороге М-21 Житомир-Могилев-Подольский, участок от города Винница до города Могилев-Подольский.

В сообщении также сказано, что о разблокировании движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в настоящее время из-за непогоды ограничено движение транспорта в четырех областях. Как сообщает пресс-служа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ограничения действуют на дорогах Черкасской, Закарпатской, Хмельницкой и Киевской областей.