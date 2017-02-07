В Украине во вторник снегопады и сильные морозы

В большинстве областей, кроме северо-востока и востока ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики обещают в течение дня сильные снегопады, метели, снежные заносы.

На Закарпатье и юге страны мокрый снег с дождем, местами гололед, туман. Температура воздуха снизится в течение суток до 9-15 градусов мороза. Ветер восточный, 7-12 метров за секунду, в западных, центральных областях и южной части порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.

В Киеве сегодня днем умеренный снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью и днем опустится до 10-12 градусов ниже нуля.

На западе Украины утром и днем синоптики обещают сильный снег, на дорогах местами гололедица, утром и днем метель. Температура воздуха в течение дня будет удерживаться в пределах 3-8 градусов мороза.

На севере страны во вторник днем умеренный снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью и днем составит 10-15 градусов мороза.

В центральной части страны 7 февраля утром и днем сильный снег, на дорогах местами гололедица, утром и днем метель. Температура воздуха в течение дня опустится до 8-17 градусов ниже нуля.

На востоке Украины днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью и днем опустится до 17-22 градусов мороза.

На юге Украины мокрый снег с дождем, местами туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью и днем составит 1-7 градусов со знаком минус.