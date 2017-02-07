В Украине из-за непогоды остаются закрытыми дороги в четырех областях

Как сообщает пресс-служа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ограничения действуют на дорогах Черкасской, Закарпатской, Хмельницкой и Киевской областей. Так, согласно сообщению, в Черкасской области временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта действует на автомобильных дорогах области общего пользования со вчерашнего дня.

В частности, на трассах М-05 Киев – Одесса (км 143 + 028 – км 274 + 360), Н-01Киев – Знаменка (км 123 + 850 – км 241 + 622), 08 Борисполь – Днепропетровск – Запорожье (через город Кременчуг) (км 81+300 – км 169+117) движение транспорта временно прекращено.

В Закарпатской области в результате перелива воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демечи, км 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица.

В Хмельницкой области из-за непогоды введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по ряду дорог.

В Киевской области сегодняшнего дня введено ограничение движения в столицу тяжеловесных транспортных средств, а также ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств на территории Житомирской области на дорогах государственного значения М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин были сняты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в КГГА такие действия пояснили необходимостью уборки снега на дорогах города.