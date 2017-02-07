В школах Николаевщины приостановят учебный процесс

Учеба будет приостановлена согласно распоряжению мэра Александра Сенкевича. Об этом передали в пресс-службе горисполкома. Таким образом - временные каникулы для учеников объявлены в связи с ухудшением погодных условий, а также с увеличением среди детей показателей заболеваемости ОРВИ.

Как прокомментировал замглавы мэра Евгений Шевченко, учебный процесс было решено приостановить, чтобы защитить здоровье николаевских школьников, а также обезопасить их от травматизма в непростых погодных условиях.

Как сообщал УРА-Информ, синоптики предупредили про гололед на дорогах Киева.