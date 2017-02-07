20:33 07.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе из-за непогоды отменили все авиарейсы

В международном аэропорту Одессы из-за непогоды отменили практически все рейсы.

В Одессе из-за непогоды отменили все авиарейсы

Начиная с пяти часов утра вторника, 7 февраля, отменено отправление самолетов на Жуляны, Тель-Авив, Стамбул и Борисполь. Как сказано в сообщили в пресс-службе аэропорта, такой реждим установлен до семи часов утра среды, 8 февраля.

Согласно сообщению, отменено также прибытие из рейса Борисполя, двух рейсов из Стамбула и одного из Тель-Авив.

Сейчас ожидается прибытие авиарейса сообщением Жуляны-Одесса, время прибытия которого по графику в девять часов вечера, - сообщили в пресс-служба.

Напомним, из-за густого тумана и гололеда сегодня утром в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолет сообщением Стамбул-Одессы, из-за чего вынужден был вернуться обратно в Турцию.

Как сообщал УРА-Информ, из-за ухудшения погодных условий в Украине во вторник, 7 февраля, введено временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на автодорогах в четырех областях.


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