22:58 07.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве из-за морозов приостановлен учебный процесс

В школах города Николаева местные власти объявили временные "каникулы".

В Николаеве из-за морозов приостановлен учебный процесс

Такое решение принято из-за резкого ухудшения погодных условий, а также увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков. Соответствующее распоряжение подписал городского главы Александра Сенкевича.

Согласно документу в школах Николаева со среды, 8 февраля, приостановлен учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных учреждениях города. Вместе с тем, по словам заместителя городского главы Евгения Шевченко, городская власть решила приостановить учебный процесс, чтобы защитить жизнь и здоровье николаевских школьников, обезопасить их от травматизма в сложных погодных условиях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды в Украине в Винницкой области ограничили движение крупногабаритного транспорта.


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