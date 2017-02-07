В Николаеве из-за морозов приостановлен учебный процесс

Такое решение принято из-за резкого ухудшения погодных условий, а также увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков. Соответствующее распоряжение подписал городского главы Александра Сенкевича.

Согласно документу в школах Николаева со среды, 8 февраля, приостановлен учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных учреждениях города. Вместе с тем, по словам заместителя городского главы Евгения Шевченко, городская власть решила приостановить учебный процесс, чтобы защитить жизнь и здоровье николаевских школьников, обезопасить их от травматизма в сложных погодных условиях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды в Украине в Винницкой области ограничили движение крупногабаритного транспорта.