В Мариуполе изъяты 2700 бутылок с нелегальным алкоголем

Проверки прошли в г. Мариуполе, и в ходе них было установлено два факта предпринимательской деятельности по продаже водочных и табачных изделий без документов и без сертификатов соответствия. Об этом передали в пресс-службе ГФС.

По фактам уже были составлены протоколы об админправонарушениях - по ч. 1 ст. 164 Кодекса -об административных правонарушениях. По -итогам мероприятий из оборота было изъято подакцизных товаров на сумму почти 200 тыс. грн.

Как сообщал УРА-Информ, на Луганщине торговали нелегальным российским бензином.