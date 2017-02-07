14:02 07.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе изъяты 2700 бутылок с нелегальным алкоголем

Сотрудниками управления ГУ ГФС в Донецкой области в рамках проведения операции "Акциз-2017" устроены проверки субъектов розничной торговки.

В Мариуполе изъяты 2700 бутылок с нелегальным алкоголем

Проверки прошли в г. Мариуполе, и в ходе них было установлено два факта предпринимательской деятельности по продаже водочных и табачных изделий без документов и без сертификатов соответствия. Об этом передали в пресс-службе ГФС.

По фактам уже были составлены протоколы об админправонарушениях - по ч. 1 ст. 164 Кодекса -об административных правонарушениях. По -итогам мероприятий из оборота было изъято подакцизных товаров на сумму почти 200 тыс. грн.

Как сообщал УРА-Информ, на Луганщине торговали нелегальным российским бензином.


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