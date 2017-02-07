Столичная прокуратура задержала чиновника КГГА

Женщина попалась за взятке в 40 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, деньги взяточница получила в два этапа от директора предприятия.

При этом она обещала ему решить вопрос о заключении договора аренды земельного участка между предприятием и Киевской городской радой.

Прокуратура открыла против нее уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. В ближайшее время ей будет сообщено о подозрении, а суд примет решение об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Волынской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины задокументировали факт получения взятки начальником управления государственной исполнительной службы области в размере 1500 долларов.