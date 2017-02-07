СБУ разоблачила хищения в столичном банке

Общая сумма хищений составила более ста миллионов гривен. Эти деньги были выделены Национальным банком Украины на рефинансирование.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в 2014 году банк получил от регулятора 120 миллионов гривен. В пресс-службе не сообщают о каком именно финучреждении идет речь, однако отмечают, что после получения денег один из совладельцев банка совместно с его руководством начали выводить деньги в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры.

Деньги были переведены под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов, - пояснили в ведомстве, добавив, что полиция установила, что оценщики имущества, которые работают под брендом известной международной компании, "помогали" злоумышленникам присваивать государственные средства.

Общая сумма присвоенных денег до введения в банке временной администрации составляет почти 108 миллионов гривен, - говорится в сообщении.

Сейчас на все имущество наложен арест, а также открыто уголовное дело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, СБУ разоблачила факт незаконного завладения землями госпорта "Черноморск".