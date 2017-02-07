На Закарпатье анонсировали повышенный уровень лавиноопасности

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области. Так, седьмого и восьмого февраля по причине снегопадов в высокогорье Закарпатской области будет сохранен ІІІ (значительный) уровень лавиноопасности - говорится в сообщении.

Спасатели обратились к жителям и отдыхающим, попросив людей воздержаться от туров в горы - вплоть до улучшения синоптической ситуации. Также людей просят прислушиваться к советам спасателей ГСЧС.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье в начале января 2017 г. лавина сошла прямо на автодорогу. В результате движение по дроге осуществлялось в одностороннім порядке.