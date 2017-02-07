На Виннитчине крестьяне прячут больных свиней

В частности – меры безопасности усилены в Мурованокуриловецком районе. Об этом сообщили в ходе совещания в Винницкой ОГА. Так, Нацполиция выделяет дополнительных сотрудников, которые проверят транспорт на всех направлениях из районного центра.

При этом вокруг лесных массивов усилится также и дежурство, поскольку крестьяне часто пробуют избавиться от туш свиней прямо в лесу или в окрестностях. О случаях заболевания АЧС в трех хозяйствах района стало известно еще в начале января.

Как сообщал УРА-Информ, на Днепропетровщине из-за АЧС был введен карантин.