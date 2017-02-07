Минобразования отобрало лицензии у донбасских и крымских вузов

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"В течение 2014-16 гг. из Донецкой, Луганской областей и Крыма было перемещено почти два десятка высших учебных заведений, которые в настоящее время успешно работают на подконтрольной Украине территории", – отмечается в публикации.

"Раньше Аккредитационная комиссия Украины уже рекомендовала МОН аннулировать лицензии на осуществление образовательной деятельности тех вузов, которые не перемещены на подконтрольную территорию. 1 февраля 2017 года приказами МОН № 14-л, 15-л и 16-л был утвержден перечень вузов, которые лишены лицензий, то есть являются нелегитимными и не имеют права осуществления образовательной деятельности", – объяснили в ведомстве.

Также указывается, что студенты ВУЗов с неподконтрольных территорий, которые были внесены в ЕДЕБО, дается право обучаться в украинских высших учебных заведениях.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в МОНе анонсировал разгрузку учебных программ.