Контактная группа готова к экстренным консультациям, - Сайдик

Сейчас тут наблюдается снижение военной активности. Однако члены Контактной группы готовы провести экстренные консультации по этому вопросу.

Об этом во вторник, 7 февраля, заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, стороны конфликта все еще далеки от полного и устойчивого прекращения огня несмотря на то, что все подтвердили это на нашей последней встрече 1 февраля.

Сайдик также выразил уверенность, что полное прекращение огня может быть достигнуто только за счет безусловного вывода всех видов оружия, регулируемых минских соглашениями, в частности с жилыми районами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Сайдик заявлял, что в Минске украинская сторона договорилась с представителями так называемых республик об обмене списками удерживаемых лиц. В данное время списки верифицируются сторонами, - пояснил он.