ГПУ проводит обыск у близких к Мосийчуку людей

Также обыск идет в доме адвоката Андрея Мамалыги. Вместе с тем в Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что обыски не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата.

Об этом во вторник утром, 7 февраля, на своей страничке Facebook написал депутат Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой. По его словам, обыск проходит по адресу, который указан на сайте парламента, как единственная депутатская приемная Мосийчука, расположенная в поселке Васильков на улице Киевской в доме № 97.

Обыски также проходят в его квартире на улице Княжий затон в Киеве. При этом в комментариях под постом Мамалыги адвокат Инна Рафальская отметила, что дело касается экономики.

В свою очередь пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган сообщила, что сейчас проводятся следственные действия Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины и они не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата Мосийчука. При этом она пообещала пояснить все детали позже, заверив, что

в помещениях именно Мосийчука никаких обысков не проводится.

Напомним, как сообщал УРА-информ, 17 сентября 2015 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест народного депутата Игоря Мосийчука. За соответствующий проект постановления проголосовали 262 народных депутата.

18 сентября прошлого года Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 ноября. Апелляционный суд оставил в силе арест для народного депутата.

В то же время ГПУ пояснили, что подозревают Мосийчука в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, Хулиганство, Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг, Вмешательство в деятельность судебных органов, Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного.

При этом 10 марта, Высший специализированный суд Украины признал незаконным задержание в стенах Верховной Рады Украины народного депутата Украины Игоря Мосийчука.