10:53 07.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГосЧС предупреждает о повышенном уровне воды на Закарпатье

Во вторник, 7 февраля, на западе Украины на ряде рек синоптики ожидают повышенного уровня воды.

ГосЧС предупреждает о повышенном уровне воды на Закарпатье

Как сообщает пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, по прогнозам украинских синоптиков, в нижнем течении реки Боржавы сохраняется высокий уровень воды с незначительными колебаниями. Тут также остается значительный слой воды на пойме с подтоплениями сельскохозяйственных угодий ряда сел и автодороги Виноградово-Шаланки.

В то же время на реках бассейна Днестра в Львовской и Ивано-Франковской областях также сохраняется опасность образования новых и усиление существующих заторов льда с резким повышением уровней воды, местами до опасных отметок. Такая ситуация на сегодняшний день складывается в Турковском и Дрогобычском районах Львовской области, - пояснили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль предупреждал об угрозе подтопления Ужгорода из-за ледового затора в Словакии.


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