Электронные билеты в Украине заработают после майских праздников

Он был подписал президентом Петром Порошенко 3 февраля и, теперь, согласно закону, он вступит в силу 7 мая. За это время Кабинет Министров должен разработать и утвердить порядок взаимодействия органов местного самоуправления и органов социальной защиты населения по обеспечению лиц, которым законом предоставлено право льготного проезда, электронными билетами на безвозмездной основе в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда.

Необходимо также привести все нормативно-правовые акты и обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с данным законом.

Документ также устанавливает обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где внедрена автоматизированная система учета оплаты проезда, и обязанности для пассажиров осуществлять регистрацию проездных документов в населенных пунктах.

Кроме того, документ предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд пассажира в городском транспорте с 20-кратного до 30-кратного размера стоимости проезда.

Напомним, электронный билет - это проездной документ установленной формы, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение транспортных услуг.

Как сообщал УРА-Информ, закон был принят Верховной Радой 17 января.