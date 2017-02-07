Бритни Спирс удивила умением ходить на руках

Об этом она сообщила в своем Instagram.

Отметим, знаменитость, сумевшая избавиться более чем от 15-ти килограммов, набранных во время депрессии, сейчас в замечательной форме. На днях Бритни удалось продемонстрировать не только точеный силуэт, но и способность ходить на руках.

“Что вы делаете в предрассветные часы ночью? Ходим на руках!“, – сообщила Бритни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на концерте американской певиц Бритни Спирс, который проходил в Лас-Вегасе, прямо на сцене случился неприятный случай. Во время исполнения своей популярной композиции "I Love Rock'n'roll" у певицы лопнула застежка на ее сценическом бюстгальтере.