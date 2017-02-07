03:30 07.02.2017 | Общество | Новости
100159518:labazovych

Бритни Спирс удивила умением ходить на руках

Известная американская певица Бритни Спирс не перестает удивлять своими спортивными достижениями. В этот раз она демонстрирует возможности натренированного тела.

Бритни Спирс удивила умением ходить на руках

Об этом она сообщила в своем Instagram.

Отметим, знаменитость, сумевшая избавиться более чем от 15-ти килограммов, набранных во время депрессии, сейчас в замечательной форме. На днях Бритни удалось продемонстрировать не только точеный силуэт, но и способность ходить на руках. 

“Что вы делаете в предрассветные часы ночью? Ходим на руках!“, – сообщила Бритни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на концерте американской певиц Бритни Спирс, который проходил в Лас-Вегасе, прямо на сцене случился неприятный случай. Во время исполнения своей популярной композиции "I Love Rock'n'roll" у певицы лопнула застежка на ее сценическом бюстгальтере.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив