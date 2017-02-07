Боевики наращивают количество обстрелов в зоне АТО

За вчерашний день, понедельник, 6 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 78 раз обстрелов со стороны противника. Боевики били из всех видов запрещенного Минском вооружения и в результате таких действий один украинский военный был ранен.

Так, по данные пресс-центра штаба АТО, опубликованным во вторник утром в социальной сети, вчера боевики по Авдеевке стреляли из крупной артиллерии, танков, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Донецком направлении под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На Мариупольском направлении также из артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров противник бил по Богдановке, Новогригорьевкому, Лебединскому, Водяному, Гнутово, Широкино и Марьинке. По Широкино также стрелял танк, по Марьинке - БМП, а по Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении Крымское неоднократно обстреливала 122-мм артиллерия боевиков. Минометы и гранатометы "работали" по Желтому и Крымскому. По Новозвановке производил обстрелы танк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Авдеевке для жителей восстановили водоснабжение. Местные власти также заверили, что все школы в городе вчера возобновили работу.